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Ekonomi

AA Finans'ın temmuz ayı 'Enflasyon Beklenti Anketi' sonuçlandı

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketine katılan ekonomistler, temmuz ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE), yüzde 1,4 artmasını bekliyor.

Murat Aslan   | 02.08.2019
AA Finans'ın temmuz ayı 'Enflasyon Beklenti Anketi' sonuçlandı

İstanbul

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 5 Ağustos Pazartesi günü açıklanacak temmuz ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 12 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. 

Ankete göre, ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,4 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin temmuz ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 1,1, en yüksek yüzde 1,76 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin 2019 sonu enflasyon beklentisinin ortalaması ise yüzde 14,8 olarak belirlendi. Ankete katılan ekonomistler arasında yıl sonu enflasyon beklentisi en düşük yüzde 13,30, en yüksek yüzde 17,20 oldu.

Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,4) göre, bir önceki ay yüzde 15,72 olan yıllık enflasyonun yüzde 16,70'e yükseleceği hesaplanıyor.

Enflasyon haziranda bir önceki aya göre yüzde 0,03 artış göstermişti.

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