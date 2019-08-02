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Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2.220,81 puan ve yüzde 2,18 azalarak 99.679,44 puana indi.

Burhan Sansarlıoğlu   | 02.08.2019
Borsa günü düşüşle tamamladı

İstanbul

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,18 değer kaybıyla 99.679,44 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2.220,81 puan azalırken, toplam işlem hacmi 5,6 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,98, holding endeksi yüzde 2,10 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,57 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 4,28 ile iletişim oldu.

Güne düşüşle başlayan BIST 100 endeksi, 101.706,91 puana kadar çıkmasına karşın bu seviyeden gelen satışlarla 99.500-100.000 bandında dengelendi.

Analistler, haftaya yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise Çin'de enflasyon, ABD'de ÜFE, İngiltere'de büyüme, Avrupa, Çin ve Japonya'da hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 ve 103.400 seviyelerinin direnç, 99.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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