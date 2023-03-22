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Ekonomi

AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans'ın anketine katılan ekonomistlerin çoğu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yarınki toplantısında politika faizini sabit tutmasını bekliyor.

Murat Aslan  | 22.03.2023 - Güncelleme : 22.03.2023
AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi sonuçlandı

İstanbul

AA Finans'ın, 23 Mart Perşembe günü gerçekleştirilecek TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 22 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin çoğu politika faizinin yüzde 8,50'de sabit bırakılmasını bekliyor.

Ekonomistlerden 8'i mevcutta yüzde 8,50 düzeyinde bulunan politika faizinin 50 baz puan düşürüleceği yönünde görüş bildirirken, 14'ü politika faizinin sabit tutulacağını öngörüyor.

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizi 50 baz puan indirilerek yüzde 9'dan yüzde 8,50'ye düşürülmüştü.


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