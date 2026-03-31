Ekonomi

AA Finans'ın mart ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, martta Tüketici Fiyat Endeksi'nin aylık bazda yüzde 2,40 artacağını tahmin etti.

Mahmut Çil  | 31.03.2026 - Güncelleme : 31.03.2026
AA Finans'ın mart ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı

İstanbul

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Nisan Cuma günü açıklanacak mart ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 32 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete katılan ekonomistlerin martta aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,40 oldu. Ekonomistlerin mart ayı için enflasyon beklentileri yüzde 2,04 ile yüzde 3 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,40) şubatta yüzde 31,53 olan yıllık enflasyonun martta yüzde 31,46'ya ineceği tahmin ediliyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2026 sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması mart ayı itibarıyla yüzde 25,91 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi, şubat ayında yüzde 2,96 artış göstermişti.

2026 yılı aylar itibarıyla ekonomistlerin enflasyon beklentileri ve gerçekleşmeler şöyle:

TarihEkonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi (Yüzde)Aylık Beklenti (Yüzde)Gerçekleşme (Yüzde)
Ocak23,734,214,84
Şubat24,162,872,96
Mart25,912,40
