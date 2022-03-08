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Ekonomi

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ocakta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,1 artmasını bekliyor.

Murat Aslan   | 08.03.2022
AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi sonuçlandı

İstanbul

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 11 Mart Cuma açıklanacak Ocak 2022 dönemi sanayi üretim endeksi verilerine ilişkin beklenti anketi, 11 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, ekonomistlerin ocakta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksine ilişkin beklentilerinin ortalaması yüzde 9,1 artış yönünde oldu. Ekonomistlerin arındırılmış sanayi üretimi endeksine ilişkin beklentileri yüzde 5,5 ila yüzde 12,1 artış aralığında yer aldı.

Ekonomistler, ocak döneminde arındırılmamış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 9,8 artacağını öngörüyor.

Arındırılmış sanayi üretimi endeksi Aralık 2021'de yıllık bazda yüzde 14,4, aylık bazda yüzde 1,6 artmıştı. Arındırılmamış sanayi üretim endeksi de yıllık yüzde 14,3 yükselmişti.

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