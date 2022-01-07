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Ekonomi

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının Kasım 2021 döneminde 2 milyar 230 milyon dolar açık vermesini bekliyor.

Murat Aslan   | 07.01.2022
AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi sonuçlandı

İstanbul

AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 11 Ocak Salı günü açıklanacak Kasım 2021 Ödemeler Dengesi verilerine ilişkin beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistler, cari işlemler hesabının kasımda 2 milyar 230 milyon dolar açık vermesini bekliyor.

Ekonomistlerin söz konusu dönem için ödemeler dengesi beklentileri 500 milyon dolar fazla ile 3 milyar dolar cari açık arasında yer aldı.

Ekonomistler, 2021 yıl sonunda cari işlemler hesabının 14 milyar 700 milyon dolar açık vermesini tahmin ediyor. Ankete katılan ekonomistlerin 2021 yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi 10 milyar dolar ile 16 milyar dolar arasında oldu.

Cari işlemler hesabı, ekim döneminde 3 milyar 156 milyon dolar fazla verirken, 12 aylık cari açık 15 milyar 425 milyon dolar olmuştu.

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