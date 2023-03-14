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Ekonomi

791 milyon liralık 733 IPARD-II projesi onaylandı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 791 milyon lira tutarında Avrupa Birliği katkılı kırsal kalkınma destekleri (IPARD- II) projelerinin onaylandığını bildirdi.

Mustafa Çalkaya  | 14.03.2023 - Güncelleme : 14.03.2023
791 milyon liralık 733 IPARD-II projesi onaylandı

Ankara

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, ​​​​​​​Twitter hesabından, IPARD-II programı proje değerlendirme sonuçlarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından, 1 Ocak 2023'ten bugüne kadar değerlendirmesi tamamlanan toplam 733 proje başvurusunun onaylandığını belirten Kirişci, "Bu projelerin destek tutarı 791 milyon lira olup, yatırım süreçleri tamamlandığında ülke ekonomisine toplamda 1,3 milyar liralık yatırım kazandırılmış olacaktır. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

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