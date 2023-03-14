791 milyon liralık 733 IPARD-II projesi onaylandı
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 791 milyon lira tutarında Avrupa Birliği katkılı kırsal kalkınma destekleri (IPARD- II) projelerinin onaylandığını bildirdi.
Ankara
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Twitter hesabından, IPARD-II programı proje değerlendirme sonuçlarına ilişkin paylaşımda bulundu.
791 milyon TL destek tutarındaki IPARD-II projelerinin değerlendirme sonuçları yatırımcılarımıza ve girişimcilerimize hayırlı olsun. @tkdkonline pic.twitter.com/4WNCM5Xqk4— Prof.Dr.Vahit Kirişci (@VahitKirisci) March 14, 2023
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından, 1 Ocak 2023'ten bugüne kadar değerlendirmesi tamamlanan toplam 733 proje başvurusunun onaylandığını belirten Kirişci, "Bu projelerin destek tutarı 791 milyon lira olup, yatırım süreçleri tamamlandığında ülke ekonomisine toplamda 1,3 milyar liralık yatırım kazandırılmış olacaktır. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.