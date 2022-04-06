Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: AA'nın 102. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Anadolu Ajansının (AA) 102'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Ankara
Kirişci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli mücadelenin sesini dünyaya duyurmak gibi ulvi bir amaçla kurulan, ülkemizde ve dünyada güvenilir haberin kaynağı Anadolu Ajansının 102. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.