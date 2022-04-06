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Kurumsal Haberler

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: AA'nın 102. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Anadolu Ajansının (AA) 102'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Mustafa Çalkaya   | 06.04.2022
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: AA'nın 102. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun

Ankara

Kirişci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli mücadelenin sesini dünyaya duyurmak gibi ulvi bir amaçla kurulan, ülkemizde ve dünyada güvenilir haberin kaynağı Anadolu Ajansının 102. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

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