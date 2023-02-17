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Ekonomi

527 milyon lira pancar bedel ödemesi üreticilerin hesaplarına aktarıldı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Türkşeker aracılığıyla 527 milyon lira pancar bedel ödemesini bugün üreticilerin hesaplarına aktardıklarını bildirdi.

Ayşe Böcüoğlu Bodur   | 17.02.2023
527 milyon lira pancar bedel ödemesi üreticilerin hesaplarına aktarıldı

Ankara

Kirişci, Twitter'dan söz konusu ödemeye ilişkin verdiği bilgide, şunları kaydetti:

"Türkşeker aracılığıyla 527 milyon lira pancar bedel ödemesini bugün üreticilerimizin hesaplarına aktardık. Böylelikle 2022-2023 pancar üretim sezonu boyunca ayni ve nakdi avans dahil toplamda 9 milyar 506 milyon lira çiftçimizin hesaplarına aktarılmış ve tüm ödemeler tamamlanmıştır."

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