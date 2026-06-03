3. Küresel İslami Ekonomi Zirvesi başladı

Zirvenin "Dijital Çağda Sermaye Oluşumu: Somutluk ve Gerçeklikler" başlıklı açılış oturumunda konuşan Dijital helal yatırım platformu Wahed'in Kurucusu Junaid Wahedna, bankaların parayı kredi vermek için kullanmasının, her açıdan bakıldığında kendilerine iyi bir fikir gibi gelmediğini, bu yüzden Wahed’i başlangıçta çok basit bir prototip web sitesi olarak kurduklarını belirtti.

Wahedna, "İnsanlara şunu söyledik. Bizimle 100 dolar, 1000 dolar, 5 bin dolar ya da istediğiniz herhangi bir miktarı yatırım olarak değerlendirebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Kendilerinin müşterileri için hisse senetleri, emtialar, sukuklar, gayrimenkul ve diğer varlıklardan oluşan çeşitlendirilmiş bir portföy oluşturacaklarının ve bunu likit tutacaklarının altını çizen Wahedna, ortada etik dışı hiçbir durum olmayacağını dile getirdi.

Wahedna, faizsiz ve etik yatırım çözümlerine erişimde büyük bir boşluk olduğunu, kimsenin hizmet vermediği orta ve düşük gelir grubuna odaklandıklarını anlatarak, "Bugün yönetilen varlıklarımız 2 milyar doları aştı." diye konuştu.

Wahedna, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlk 3 ay içinde ABD’nin 50 eyaletinin tamamından yaklaşık 1000 müşteri kazandık. Hawaii'den, Alaska'dan insanlar geliyordu. 'İnsanlar internette paramı helal şekilde nerede değerlendirebilirim, paramı faizden uzak tutarak nerede saklayabilirim?' diye aratıyorlardı. Web sitemiz karşılarına çıkıyordu ve bize para göndermeye başlıyorlardı. Bu gerçekten inanılmazdı.

İşte o zaman bunun sadece küçük bir sorun olmadığını, büyük ve küresel bir problem olduğunu fark ettik. Yolculuğumuz da böyle başladı. Bu, tipik bir startup hikayesiydi, ancak biraz farklı bir yönü vardı. ABD'de kalıp sadece o pazara odaklanmadık. 'Buna dünyanın tamamının ihtiyacı var' dedik. Bu nedenle küresel bir altyapı kurmaya karar verdik. Kurumsal yatırımcıların ve bize destek veren insanların yardımıyla küresel bir yapı oluşturduk."

Junaid Wahedna, ABD'den sonra Birleşik Krallık'a gittiklerini başta her şeyin aynı olacağını düşündüklerini aktararak, "İngilizce konuşulan bir ülke ve güçlü bir ekonomi. Ancak Müslüman nüfusun yapısı oldukça farklıydı. Büyük ölçüde göçmenlerden oluşuyordu ve göç politikalarına bağlı olarak sosyoekonomik yapı tamamen değişiyordu." ifadelerini kullandı.

"Malezya’da ilk yıl içinde neredeyse 100 bin müşteriye ulaştık"

Wahed Kurucusu Wahedna, daha sonra Malezya’ya gittiklerini, Malezya'nın diğer birçok İslam ülkesine benzer şekilde çok sayıda İslami bankaya ve finansal ürüne sahip olduğunu belirterek, "Hatta devletin sunduğu tasarruf ürünleri bile vardı. Bununla birlikte hükümet ve genel ortam son derece destekleyiciydi." diye konuştu.

Malezya’da faaliyete başladıklarının ve ilk yıl içinde neredeyse 100 bin müşteriye ulaştıklarının altını çizen Wahedna, "Bugün yaklaşık 10 ülkede lisansımız var. Artık haftada 10 ila 20 milyon dolar arasında yatırım alıyoruz. Adeta büyüyen bir kar topu etkisi oluştu." değerlendirmesinde bulundu.

Wahedna, "Birisi gelip 100 dolar yatırım yapsa da, bir başkası gelip 1 milyon dolar yatırım yapsa da benim günlük hayatım açısından bir fark yaratmıyor. Ben bilgisayarımın başında çalışıyorum. Bizim satış ekiplerimiz bile yok." ifadelerini kullandı.

Zirve, çeşitli oturumların ardından 6 Haziran Cumartesi günü sona erecek.