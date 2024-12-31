Dolar
35.37
Euro
36.65
Altın
2,624.04
ETH/USDT
3,343.80
BTC/USDT
94,157.00
BIST 100
9,830.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
DRON- Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinden ardından başkent Şam'ın Bab Touma Meydanı'nda ilk yılbaşı kutlanacak. Ankara Valisi Vasip Şahin, Yaşamkent Sehit Hüseyin Kalkan Polis Merkezi'nde açıklamalarda bulunuyor.
logo
Ekonomi

2025 yılı YEKDEM maliyetleri belirlendi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 2025 için tedarik edilen birim enerji miktarı başına öngörülen Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması (YEKDEM) maliyetlerini belirledi.

Gülşen Çağatay  | 31.12.2024 - Güncelleme : 31.12.2024
2025 yılı YEKDEM maliyetleri belirlendi

Ankara

EPDK'nin konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin 5. mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, 2025 Ocak-Aralık döneminde YEKDEM maliyeti megavatsaat başına 223 lira 14 kuruş ile 580 lira 92 kuruş arasında değişecek.

Öte yandan, EPDK tarafından, İletim Sistemi Sistem Kullanım ve Sistem İşletim Tarifelerini Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bildiriminin ilgili maddesinin son cümlesinin "Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği hükümleri kapsamında kabul öncesi test üretimlerinin uzlaştırma hesaplarına dahil edilmesi durumunda bu madde hükümleri uygulanmaz." şeklinde düzeltilmesine karar verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Fidan: 2025'te de küresel sorunlara çözüm üreten diplomasi anlayışımızı daha da güçlendirmeye kararlıyız
Eyüpsultan'da otomobilin İETT otobüsüne çarptığı kazada yaralanan 2 kişiden 1'i hayatını kaybetti
Gök vatanın "demir kartalları" yeni yıla nöbette giriyor
Türkiye Maarif Vakfından Kırgızistan'da FETÖ okullarının devriyle ilgili açıklama
Bakan Kurum: 2025 sonunda tüm depremzede kardeşlerimizi yuvalarına kavuşturacağız

Benzer haberler

2025 yılı YEKDEM maliyetleri belirlendi

2025 yılı YEKDEM maliyetleri belirlendi

Doğal gaz dağıtımında bağlantı ve hizmet bedellerinin üst sınırları belirlendi

LPG ithalatı ekimde yıllık bazda yüzde 5,29 arttı

Elektrikte serbest tüketici limiti, 2025'te 750 kilovatsaat olacak

Elektrikte serbest tüketici limiti, 2025'te 750 kilovatsaat olacak
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan yönetmelik değişiklikleri

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan yönetmelik değişiklikleri
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet