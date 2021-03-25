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Eğitim

Yunus Emre Enstitüsünün 'Türkçe Yeterlik Sınavı' başvuruları 29 Mart'ta başlayacak

Yunus Emre Enstitüsünce (YEE) Türkçeyi yabancı dil veya ikinci dil olarak öğrenenlerin dil yeterliklerini belgelendirmek için düzenlenen Türkçe Yeterlik Sınavı (TYS) başvuruları 29 Mart'ta başlayacak.

Muhammet Tarhan   | 25.03.2021
Yunus Emre Enstitüsünün 'Türkçe Yeterlik Sınavı' başvuruları 29 Mart'ta başlayacak

Ankara

Yunus Emre Enstitüsü'nden (YEE) yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkçe seviyesini belgelendirme ihtiyacı olan herkesin girebileceği sınav, 29 Mayıs'ta yapılacak.

Türkiye'de ve yurt dışındaki merkezlerinde eş zamanlı düzenlenen sınavın başvurusu 30 Nisan'a kadar devam edecek.

Uluslararası alanda eş zamanlı uygulanan sınav için başvurular "sinav.yee.org.tr" adresinden yapılacak.

Üç oturumda gerçekleştirilecek sınavların birinci oturumunda okuma ve dinleme, ikinci oturumunda yazma, üçüncü oturumunda ise konuşma becerilerine yönelik sorular olacak. Sınavda başarılı olan bireyler puanlarına göre B2, C1, C2 düzeylerinde "Türkçe Yeterlik Belgesi" almaya hak kazanacak.

"Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni" (CEFR) kapsamında geliştirilen sınav, yabancı öğrencilerin Türkiye'ye ilgisini artırmakla öğrencilerin üniversitelere kabulünün kolaylaştırılması ve daha sağlam bir düzlemde değerlendirilmelerini sağlaması açısından büyük önem arz ediyor.

Sınavda başarı sağlayıp Türkçe Yeterlik Belgesi'ne sahip olanlar Türkiye'de üniversite eğitimi alma hakkı kazandıklarında hazırlık sınıfından muaf tutuluyor.

Türkçe Yeterlik Belgesi, Türkiye'de veya kendi ülkelerinde uluslararası faaliyet gösteren şirketlerde çalışmak isteyenler için Türkçe tercümanlık yapmak veya yurt dışında Türkçe öğretmek isteyen öğretmen adayları için iş başvurularında büyük avantaj sağlıyor.

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