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Eğitim

YTB, başkentte "Türkiye Bursları Hoş Geldiniz Programı" düzenledi

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Türkiye'de eğitim almaya başlayan uluslararası öğrenciler için Ankara'da "Türkiye Bursları Hoş Geldiniz Programı" düzenledi.

Can Efesoy  | 25.02.2025 - Güncelleme : 25.02.2025
YTB, başkentte "Türkiye Bursları Hoş Geldiniz Programı" düzenledi Fotoğraf: İsmail Aslandağ/AA

Ankara

Ankara'da bir otelde düzenlenen programa, başkentteki 7 üniversitede bulunan Türkçe öğretim merkezlerinde dil öğrenmeye başlayan 379 uluslararası öğrenci katıldı.

Öğrenciler, Türkçe öğrenimini başarıyla tamamladıktan sonra ülkedeki çeşitli üniversitelerde kazandıkları bölümlerde eğitimlerine devam edecek.

Programda konuşan YTB Başkanı Abdullah Eren, kurumun Türkiye Bursları'ndan faydalanan öğrencilere hitap etti.

Eren, bu burslardan yararlanan öğrencileri, ülkelerinin ve ailelerinin emaneti olarak gördüklerini belirtti.

Öğrencilerin, mezun olduktan sonra ülkelerinde resmi makamlarda yer alarak Türkiye ile ikili ilişkileri yürütebileceğini söyleyen Eren, "Bir şeyi unutmamanızı istiyoruz, sizler Türkiye'nin birer gönüllü elçisi olacaksınız." dedi.

Eren, bursiyerlere eğitim ve öğretim hayatında başarılar diledi.

Dünyanın farklı yerlerinden birçok öğrenci Türkiye'de okuyor

Türkiye Burslusu öğrenciler, programda AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Türkçe öğrenimini tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde öğrenim görecek Kazakistanlı Aray Bulatova, Türkiye'yi çok sevdiğini söyledi.

Etiyopyalı Kirubel Assefa da gelecek yıl yazılım mühendisliği bölümüne başlayacağını belirterek Türklerin çok yardımsever olduğunu vurguladı.

Gazze'den Türkiye'ye tıp alanında doktora düzeyinde öğretim görmek için gelen Filistinli Süleyman Ebuşeriya da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti ve bir gün ülkesine geri dönmek istediğini kaydetti.

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