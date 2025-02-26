Yazarlık eğitimi alan 25 öğretmen sertifikalarını aldı
İstanbul Valiliği, İbn Haldun Üniversitesi ve İstanbul Çocukları Vakfı işbirliğinde gerçekleştirilen "Yazarlık Atölyesi" kapsamında verilen eğitimleri başarıyla tamamlayan 25 Türkçe öğretmenine sertifikaları düzenlenen törenle verildi.
İstanbul
Yazar Melike Günyüz'ün koordinatörlüğünde gerçekleştirilen projenin ilk eğitimine Bakırköy, Bağcılar, Zeytinburnu, Bahçelievler ve Fatih ilçelerinden öğretmenler katıldı.
Hayal gücünü ve ifade yeteneklerini geliştirmek, dil becerilerini güçlendirmek ve yazma sürecini eğlenceli hale getirmek amacıyla gerçekleştirilen ve 18 saat süren eğitimleri tamamlayan öğretmenlere, sertifikalarının verilmesi için İbn Haldun Üniversitesi Bakırköy Taş Mektep Yerleşkesi'nde tören düzenlendi.
Törende konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, etkinliğe katkı sağlayanlara ve katılımcı öğretmenlere teşekkür etti.
İstanbul'da iki yıldır "Ben Okuyorum, İstanbul Okuyor" başlıklı kitap okuma projesi yürüttüklerini aktaran Gül, okullarda kitap sayısını artırmayı amaçladıklarını söyledi.
Gül, İstanbul'daki kütüphanelerde 6,5 milyon kitap bulunduğunu belirterek, "Biz bu kitap sayısını 13 milyona çıkartmak istiyoruz. Bunun 3,5 milyonunu temin ettik, kalan 3 milyon kitabı da bu sene temin edeceğiz. Bu şu demek, yaklaşık 100 yılda kazandığımız ve kazandırdığımız kitap sayısı kadar bir kitabımız daha olacak." dedi.
Okunan kitabın rafta duran kitaptan daha kıymetli olduğu ifade eden Gül, şunları söyledi:
"Kitabın kütüphanede olması kıymetli ama daha önemlisi bunun okunması gerekiyor. Kim okuyacak? Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, daha da önemlisi velilerimiz okuyacak. Onun için özellikle akşamları, öğretmenlerimiz velilerimize çocuklarıyla birlikte kitap okumalarını tavsiye ediyorlar. Çocukların evde kardeşleriyle kitap okuması bu iklimi geliştiriyor. Kitabın okunması önemli ama daha da önemlisi yazma yeteneğinin gelişmesi. İşte burada İstanbul Çocukları Vakfı olarak bir ekosistem, bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz."
Vali Gül, proje kapsamında verilen eğitimlerin söz konusu sürecin ilk adımı olduğunu vurgulayarak, "İnanıyorum ki sizin yazdıklarınızla, yazmaya teşvik ettiğiniz öğrencilerle birlikte bizim 'Ben Okuyorum, İstanbul Okuyor' kitap okuma projemiz daha da güçlenecek." diye konuştu.
"Üniversite olarak bu tür projeleri önemsiyoruz"
İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan da üniversite olarak bu tür projeleri önemsediklerini ve desteklediklerini belirtti.
Proje süresinin 18 saat olduğunu aktaran Arkan, "Bütün beceriler 18 saatte kazanılamaz ama bu sadece bir farkındalık eğitimidir. Dolayısıyla asıl bundan sonra sizin bu açılan kapıdan girerek kendinizi daha da geliştirmenizdir. Eminim öğrencilerinize dokunacağınız oldukça fazla entelektüel yol ve yöntem olmuştur. Bunları da başarıyla yerine getireceğinize yürekten inanıyorum. Paydaşlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Yazarlar Melike Günyüz ve Mustafa Orakçı da proje kapsamındaki deneyimlerini paylaştı.
Vali Gül ve Rektör Arkan konuşmaların ardından öğretmenlere sertifikalarını verdi.
Sertifikalarını alan öğretmenler aldıkları eğitimleri bulundukları kurum ve ilçelerdeki meslektaşlarına aktaracak, yazarlık becerisini geliştirmek isteyenlere rehberlik edecek. Ayrıca, eğitimleri tamamlayan öğretmenlerin kendi okullarında toplam 550 öğretmen ve öğrenciye ulaşması hedefleniyor.
Okulda öğretmenlerinden eğitim alan 25 öğrencinin de Yazarlık Atölyesi programına dahil edileceği bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.