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Eğitim

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 9 Mart'ta uygulanacak 2025 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/1) giriş belgeleri erişime açıldı.

Buğrahan Ayhan  | 27.02.2025 - Güncelleme : 27.02.2025
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı

Ankara

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 2025-YDS/1'e başvuran adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren giriş belgelerine ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

2025-YDS/1'e girecek adaylar, sınav günü saat 10.00'dan itibaren sınav binalarına alınmayacak.

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