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Eğitim

YEE ve TUSAŞ ortak staj programı düzenleyecek

Yunus Emre Enstitüsü ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ yüksek teknoloji alanında yaz staj programı düzenlemek için protokol imzaladı.

Mustafa Deveci   | 11.01.2022
YEE ve TUSAŞ ortak staj programı düzenleyecek

Ankara

YEE'den yapılan yazılı açıklamada, iş birliği protokolünü TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil ve YEE Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş'in imzalandığı belirtildi.

T.C. Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve YEE tarafından yürütülen Türkiye Akademik ve Bilimsel İş Birliği Projesi (TABİP) kapsamında gerçekleştirilecek yaz okulu ve staj programına katılmak isteyen yabancı uyruklu öğrencilerin enstitünün yurt dışındaki merkezleri aracılığıyla başvurabileceği ifade edildi.

Söz konusu protokolle YEE'nin yurt dışında bulunan merkezleri aracılığıyla bilimsel, akademik ve ticari iş birliklerinin geliştirilmesi, enstitünün daha önce başlattığı "İrtibat Noktası Fellowship Programı" kapsamında TUSAŞ'ın yurt dışındaki ağlarının güçlendirilmesi ve YEE'nin kültürel ve bilimsel diplomasi faaliyetlerinin desteklenmesinin de hedeflendiği aktarıldı.

Yaz okulu ve staj programına ilişkin başvuru şartlarının gelecek günlerde YEE ve TUSAŞ'ın internet sayfalarından paylaşılacağı kaydedildi.



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