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Eğitim

Muş'ta yoğun kar nedeniyle eğitime ara verildi

Muş'ta yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

İbrahim Yaldız   | 10.01.2022
Muş'ta yoğun kar nedeniyle eğitime ara verildi

Muş

Valilikten yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

Kentte sis, don ve çığ uyarısının yapıldığı bildirilen açıklamada, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince 11 Ocak Salı günü il genelinde, eğitime ara verildiği aktarıldı.

Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin idari izinli sayılacağı kaydedildi.

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