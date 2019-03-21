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Eğitim

YDS günü açık tutulacak nüfus müdürlükleri belirlendi

ÖSYM, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın yapılacağı 24 Mart Pazar günü açık tutulacak il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin listesini yayımladı.

Burcu Çalık   | 21.03.2019
YDS günü açık tutulacak nüfus müdürlükleri belirlendi

Ankara

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) uygulanacak Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (2019-YDS/1) yapılacağı 24 Mart Pazar günü açık olacak il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin listesi yayımlandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, 24 Mart'ta yapılacak 2019-YDS/1 için sınav günü açık tutulacak il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin listesine yer verildi.

Sınava girecek adaylardan, T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için listede bulunan il ve ilçe nüfus müdürlükleri, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce sınav günü 07.00-10.00 saatleri arasında açık tutulacak.

Söz konusu nüfus müdürlüklerine başvuran adaylar, nüfus müdürlüğü personeli ile birlikte ÖSYM'nin internet adresinde yer alan 2019-YDS/1 başvuru bilgilerine T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.

Nüfus müdürlüğü personelince adayın bilgilerinin kontrolü yapılarak, adaya fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu-karekodlu "Geçici Kimlik Belgesi" düzenlenecek.

"Geçici Kimlik Belgesi" dışında verilen belge, form gibi dökümanlar sınava giriş için kabul edilmeyecek. Nüfus müdürlüklerine başvuran adayların, 2019-YDS/1 Sınava Giriş Belgesi ve güncel bir fotoğrafını yanında bulundurması gerekiyor.

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