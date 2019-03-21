Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.22
Dolar
5.47
BIST 100
103,407.80
Altın
1,306.50
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuşuyor
logo
Eğitim

Ataması yapılacak 20 bin öğretmenin branş dağılımı açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığınca ataması yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmenin branş dağılımları açıklandı.

Burcu Çalık   | 21.03.2019
Ataması yapılacak 20 bin öğretmenin branş dağılımı açıklandı

Ankara

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) ataması yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmenin branş dağılımları belirlendi.

Bakanlığın internet sitesinden, sözleşmeli öğretmenliğe başvuru ve atama sürecine ilişkin duyuru yapıldı. 

MEB'e bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacının karşılanması amacıyla, Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik kapsamında sözleşmeli öğretmen atamak üzere başvuru alınacağı belirtilen duyuruda, ataması yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmenin branş dağılımlarına yer verildi. 

Buna göre, atama yapılacak ilk 10 alan ile kontenjanları şöyle: 

"Sınıf Öğretmenliği (2 bin 11), İngilizce (bin 960), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (bin 922), Okul Öncesi (bin 599), İlköğretim Matematik (bin 448), Özel Eğitim (bin 410), Rehberlik (bin 120), Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji (bin 149), Türkçe (bin 149), Beden Eğitimi (781)" 

Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 20 eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecek. Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecek. 

Bakanlıkça yayımlanan takvime göre, 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin ön başvuruların alınması, sözlü sınav merkezlerinin ilanı ve sınav merkezi tercihlerinin alınması, 26 Mart-1 Nisan 2019 tarihlerinde yapılacak. Adayların, sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerinin listesi ise 5 Nisan 2019'da yayımlanacak.

Sözlü sınavlar, 12-30 Haziran tarihlerinde yapılacak ve sınav sonuçları 4 Temmuz'da ilan edilecek. Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, 8-10 Temmuz tarihinde alınacak, 16 Temmuz 2019'da sonuçlandırılacak.

Adaylar, konuyla ilgili detaylı bilgiye Bakanlığın internet sitesinden ulaşabilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yeni Zelanda katliamı: Bilgi savaşlarının yeni nesil terörizmi
Facebook merkez bankalarına rakip mi olacak?
Bir terör ideolojisi olarak 'beyaz ırkçılık'
Japonya’nın savunma politikasındaki dönüşüm
Nil havzası hidropolitiğinde Çin faktörü: Mısır hegemonyasının sonu mu?

Benzer haberler

MEB'den öğretmen eğitimleri için Harvard'la iş birliği

MEB'den öğretmen eğitimleri için Harvard'la iş birliği

Mesleki eğitimde tekstil mezunlarının istihdamı artacak

Bakan Selçuk 2023 Eğitim Vizyonu'nu on binlerce öğretmene anlattı

Ahşabı kıl testeresiyle dantel gibi işliyor

Ahşabı kıl testeresiyle dantel gibi işliyor
İnternet erişimi olmayan okul kalmayacak

İnternet erişimi olmayan okul kalmayacak
'Daha etkili okullar inşa etmeye çalışıyoruz'

'Daha etkili okullar inşa etmeye çalışıyoruz'