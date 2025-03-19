Uluslararası Balkan Üniversitesinde erken kayıt dönemi başladı
ÖSYM tarafından yapılan merkezi yerleştirme sonucunda Uluslararası Balkan Üniversitesinin (IBU) kontenjanlarına yerleşen öğrencilere çeşitli burs imkanları sunuluyor.
Üsküp
Uluslararası Balkan Üniversitesinde (IBU), 2025-2026 akademik yılı için erken kayıt dönemi başladı.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te hayırseverlerin destekleriyle 2006'da kurulan IBU, kaliteli eğitim, uluslararası akademik kadro ve geniş burs olanaklarıyla dikkati çekiyor.
IBU, İngilizce eğitim veren fakülteleri ve modern kampüsüyle öğrencilerine dünya standartlarında öğrenim deneyimi sunuyor.
Üniversitenin sunduğu akademik programlar arasında İngilizce Hazırlık Okulu, Dış Hekimliği Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi ile Sağlık Bilimleri Fakültesi gibi birçok seçenek yer alıyor.
IBU'da ek indirim şansı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan merkezi yerleştirme sonucunda IBU'nun kontenjanlarına yerleşen öğrencilere çeşitli burs imkanları sunuluyor. Aday öğrenciler, belirlenen kriterlere göre farklı oranlarda burs kazanarak eğitim hayatlarına avantajlı başlangıç yapabiliyor.
Üniversite, yüzde 25 veya yüzde 50 indirimli programlarını ilk beş tercihi arasına yazan ve bu bölümlerden birine yerleşen öğrencilere, öğrenim ücretlerinde yüzde 25 ek indirim de sağlıyor. IBU'yu birinci tercih olarak yazan ve bu tercihi kazanan adaylar ise yüzde 30 ek indirim kazanabiliyor.
Tam burslu kontenjanlara yerleşen öğrenciler, lisans eğitimleri boyunca ve İngilizce Hazırlık Okulu'nda bu haklarını koruyabiliyor.
Öğrenciler, erken kayıt sürecine dahil olarak hem kayıt işlemlerini daha erken tamamlama hem de üniversitenin sunduğu ek indirim olanaklarından faydalanma şansını elde edebiliyor.
IBU, akademik başarıyı teşvik eden burs programlarıyla dikkati çekiyor
IBU öğrencileri, çift diploma programları, değişim programları ve uluslararası projeler aracılığıyla küresel bir eğitim deneyimi kazanabiliyor. Modern derslikleri, laboratuvarları ve sosyal tesisleriyle öğrencilere kaliteli öğrenim ortamı sağlayan üniversite, akademik başarıyı teşvik eden burs programlarıyla da öne çıkıyor.
Üniversite, dünyanın birçok bölgesinden gelen öğrencileriyle kültürel çeşitliliğin yaşandığı dinamik bir kampüs ortamı sunmasının yanı sıra öğrencilerine uluslararası bir bakış açısı kazandırmayı hedefliyor.
IBU'da kampüs hayatı, akademik gelişimin yanı sıra sosyal ve kültürel anlamda da büyük bir deneyim sunuyor.
Erken kayıt yaptırmak ve burs imkanlarından yararlanmak için hello.ibu.edu.mk/apply adresi ziyaret edilebiliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.