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Eğitim

2024-TUS 2. Dönem uzmanlık dalı değişikliği tercihleri başladı

2024 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS) 2. Dönem uzmanlık dalı değişikliği için tercihler, 23 Mart saat 23.59'a kadar alınacak.

Orhan Onur Gemici  | 19.03.2025 - Güncelleme : 19.03.2025
2024-TUS 2. Dönem uzmanlık dalı değişikliği tercihleri başladı

Ankara

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği'nin 13. maddesinin 10. fıkrası doğrultusunda, 2024-TUS 2. Dönem sonuçlarına göre uzmanlık dalı değişikliği için ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacak.

Adaylar, 2024-TUS 2. Dönem Uzmanlık Dalı Değişikliği İçin Tercih Kılavuzu'na ÖSYM'nin internet sitesinde duyurular kısmından erişebilecek.

Adaylar tercihlerini 19-23 Mart 2025'te yapabilecek. Tercih işlemleri, 19 Mart saat 15.30'da başlayacak ve 23 Mart saat 23.59'da sona erecek.

Tercih işlemleri, Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapılacak.

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