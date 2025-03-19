2024-TUS 2. Dönem uzmanlık dalı değişikliği tercihleri başladı
2024 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS) 2. Dönem uzmanlık dalı değişikliği için tercihler, 23 Mart saat 23.59'a kadar alınacak.
Ankara
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği'nin 13. maddesinin 10. fıkrası doğrultusunda, 2024-TUS 2. Dönem sonuçlarına göre uzmanlık dalı değişikliği için ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacak.
Adaylar, 2024-TUS 2. Dönem Uzmanlık Dalı Değişikliği İçin Tercih Kılavuzu'na ÖSYM'nin internet sitesinde duyurular kısmından erişebilecek.
Adaylar tercihlerini 19-23 Mart 2025'te yapabilecek. Tercih işlemleri, 19 Mart saat 15.30'da başlayacak ve 23 Mart saat 23.59'da sona erecek.
Tercih işlemleri, Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapılacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.