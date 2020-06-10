TUS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı birinci dönem ek yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar, sonuçlara T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.
Ankara
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) birinci dönem ek yerleştirme sonuçları açıklandı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, TUS birinci dönem ek yerleştirme tercihleri, 22 Mayıs-3 Haziran'da alındı. Bu kapsamda, tercihleri alınan adayların yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sonuçlara ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.