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Eğitim

TUS ek yerleştirme sonuçları açıklandı

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı birinci dönem ek yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar, sonuçlara T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.

Yıldız Aktaş   | 10.06.2020
TUS ek yerleştirme sonuçları açıklandı

Ankara

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) birinci dönem ek yerleştirme sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, TUS birinci dönem ek yerleştirme tercihleri, 22 Mayıs-3 Haziran'da alındı. Bu kapsamda, tercihleri alınan adayların yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sonuçlara ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.


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