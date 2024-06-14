Dolar
32.71
Euro
34.91
Altın
2,326.24
ETH/USDT
3,479.00
BTC/USDT
66,953.00
BIST 100
10,455.42
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ankara’da dolu yağışının ardından su baskınları meydana geldi. Beşevler’den yayındayız. Kurban Bayramı tatili için yola çıkan araçlar nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor. Anadolu Otoyolu Akyazı mevkiinden yayındayız. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hatay Afet Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulunuyor.
logo
Eğitim

Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 18 Mayıs'ta düzenlenen 2024 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı'nın (2024-TR-YÖS/1) sonuçları açıklandı.

Buğrahan Ayhan  | 14.06.2024 - Güncelleme : 14.06.2024
Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı sonuçları açıklandı

Ankara

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2024-TR-YÖS/1 değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik/Y.U./TR-YÖS kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Batı ve Doğu Karadeniz'de fırtına uyarısı
Edirne'de etkili olan sağanak vatandaşlara zor anlar yaşattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile bir araya geldi
Kilit kavşaklarda bayram öncesi trafik yoğunluğu başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jandarmanın 185'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı

Benzer haberler

Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı sonuçları açıklandı

Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı sonuçları açıklandı

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı tercihleri başladı

KPSS ön lisans başvuruları başladı

YKS'de yapay zekayla kopya çeken aday, 2 yıl hiçbir sınava giremeyecek

YKS'de yapay zekayla kopya çeken aday, 2 yıl hiçbir sınava giremeyecek
YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları, ÖSYM'nin internet sitesinde erişime açıldı

YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları, ÖSYM'nin internet sitesinde erişime açıldı
YKS'ye yönelik dezenformasyon amaçlı paylaşım ve haberlerle ilgili hukuki süreç başlatıldı

YKS'ye yönelik dezenformasyon amaçlı paylaşım ve haberlerle ilgili hukuki süreç başlatıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet