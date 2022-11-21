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Eğitim

Trabzon Üniversitesine 14 akademisyen alınacak

Trabzon Üniversitesine 14 akademisyen alınacak.

Tuğba Yardımcı   | 21.11.2022
Trabzon Üniversitesine 14 akademisyen alınacak

Trabzon

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Fatih Eğitim ile Spor Bilimleri fakültelerine birer profesör atanacak.

Spor Bilimleri ile Güzel Sanatlar ve Tasarım fakültelerinde ikişer, İlahiyat Fakültesinde ise bir doçent görevlendirilecek.

İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesine üç, İlahiyat Fakültesine iki, Fatih Eğitim Fakültesi ile Vakfıkebir Meslek Yüksekokulu'na da bir doktor öğretim üyesi alınacak.

Kadrolara başvurular, 2 Aralık'a kadar "personel.trabzon.edu.tr" internet adresinden yapılabilecek.

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