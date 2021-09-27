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Eğitim

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı sonuçları açıklandı

ÖSYM, 5 Eylül'de yapılan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-TUS 2. Dönem) sonuçlarını "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden açıkladı.

Selma Kasap   | 27.09.2021
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı sonuçları açıklandı

Ankara

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2021-TUS 2. döneme ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına, "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.

Öte yandan aynı tarihte yapılan Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2021-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem) sonuçları da aynı internet sitesinden öğrenilebilecek.

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