ÖSYM, KPSS adaylarının sınav sonucu branş bazı sıralamalarını erişime açtı
ÖSYM, KPSS'ye katılan adayların, sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamalarını, "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden erişime açtı.
Ankara
ÖSYM'nin internet sitesinden, "2021 KPSS-Lisans: Branş Bazında Sıralamalar", "2020 KPSS-Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim: Branş Bazında Sıralamaların Güncellenmesi", "2018-EKPSS ve 2020-EKPSS Branş Bazında Sıralamaların Güncellenmesi" başlıklarıyla 3 ayrı duyuru yayımlandı.
Buna göre, bu sınavlara katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne yansıtıldı.
Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sıralamalarını öğrenebilecek.
Bilgilendirme amacıyla oluşturulan sıralamalar, aynı alanda sınava giren adayların başarı durumlarını değerlendirme imkanı sağlıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.