ÖSYM'den YKS başvuruları için '6 Mart' hatırlatması
ÖSYM, 2019-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvurularının bugün sona ereceği uyarısında bulundu.
Ankara
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 2019-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvurularının bugün sona ereceği uyarısı yapıldı.
ÖSYM'nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, 2019-YKS'ye girecek adaylar için internet aracılığıyla bireysel başvurunun bugün (6 Mart) saat 23.59'da sona ereceği aktarıldı.
2019-YKS'ye 2018-2019 öğretim yılında lise veya dengi okullar ile açık öğretim liselerinin son sınıfında öğrenim gören öğrenciler, son sınıflarında beklemeli durumda bulunanlar ve lise mezunları başvurabiliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.