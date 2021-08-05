Telafi eğitimi programında yeni dönem başlıyor
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, öğrencilerin yeni eğitim-öğretim dönemine hazırlanabilmesine yönelik TRT EBA'da hafta sonunda çeşitli içeriklerin yayımlanacağını bildirdi.
Ankara
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Telafide yeni dönem başlıyor. Çocuklarımız bir sonraki yıla hazır mı? Biz hazırlığımızı yaptık. TRT EBA öğretmenlerimiz, geçen yıldan hatırlatmalarla çocukları yeni döneme ısındıracak bir hafta sonu kuşağı hazırladı. Hangi gün, hangi saatte hepsi http://eba.gov.tr'de." bilgisini paylaştı.
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Telafide yeni dönem başlıyor...— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) August 5, 2021
Çocuklarımız bir sonraki yıla hazır mı?
Biz hazırlığımızı yaptık.
TRT EBA öğretmenlerimiz, geçen yıldan hatırlatmalarla çocukları yeni döneme ısındıracak bir hafta sonu kuşağı hazırladı.
Hangi gün, hangi saatte hepsi https://t.co/YMO6anA2o4’de… pic.twitter.com/pvSqiaS9wR