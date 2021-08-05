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Eğitim

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınava giriş belgeleri erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 15 Ağustos'ta düzenlenecek 2021-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınava giriş belgelerini erişime açtı.

Sefa Şahin   | 05.08.2021
KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınava giriş belgeleri erişime açıldı

Ankara

ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, 2021-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavına katılacak adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Sınav yerlerini gösteren giriş belgeleri, "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden edinilebilecek.

Adaylar, 15 Ağustos'taki 2021-ÖABT sınavının sabah oturumu için saat 10.00, öğleden sonraki oturumu için saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

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