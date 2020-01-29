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Eğitim

TDV'nin uluslararası öğrencilere yönelik burs başvuruları başlıyor

Türkiye Diyanet Vakfı Uluslararası İmam Hatip Lisesi ve Uluslararası İlahiyat Lisans Programları kapsamında Türkiye'de burslu eğitim görmek isteyen öğrenciler, 1 Şubat 2020 Cumartesi gününden itibaren başvuru yapabilecek.

Sefa Şahin   | 29.01.2020
TDV'nin uluslararası öğrencilere yönelik burs başvuruları başlıyor

Ankara

Türkiye Diyanet Vakfı'ndan (TDV) yapılan açıklamaya göre, vakfın 2020-2021 eğitim öğretim döneminde başta ilahiyat fakülteleri olmak üzere farklı bölümlerde öğrenim gören lisans ve lisansüstü düzeyindeki öğrenciler ile 111 ülkeden çeşitli burs programlarında eğitim gören öğrencilere desteği sürüyor.

Türkiye'de Uluslararası İmam Hatip Lisesi (UİHL ve Uluslararası İlahiyat Lisans Programları (UİLP kapsamında eğitim görmek isteyen öğrenciler, başvurularını 15 Mart 2020 Pazar gününe kadar "diyanetburslari.tdv.org" adresinden yapabilecek.

Türkiye'de 3 bin 120 yabancı öğrenci eğitim görüyor

TDV'nin eğitim desteğiyle şu an lise, lisans ve lisansüstü düzeylerde 14 ilde bulunan 65 eğitim kurumunda 7 burs programında, 109 ülkeden 3 bin 120 öğrenci eğitim görüyor.

Ayrıca burs programlarından şimdiye kadar 8 bin 395 öğrenci mezun olarak ülkelerinde Türkiye'nin gönüllü tanıtım elçileri olarak görev yapıyor.

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