TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan yeni eğitim öğretim yılı mesajı
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni eğitim öğretim yılının öğrencilere, eğitimcilere ve velilere hayırlı olmasını diledi.
Ankara
Kurtulmuş, 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj paylaştı.
Defter, kitap, kalemle ilk kez tanışacak miniklerin, yeni dönemin ilk derslerine girecek gençlerimizin, öğrencilerini çok özleyen öğretmenlerimizin sevincini ve heyecanını bizler de paylaşıyoruz.— Numan Kurtulmuş (@NumanKurtulmus) September 11, 2023
Yeni eğitim öğretim yılının tüm öğrencilerimize, eğitimcilerimize ve velilerimize… pic.twitter.com/Lt7XCSCEE7
Meclis Başkanı Kurtulmuş, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Defter, kitap, kalemle ilk kez tanışacak miniklerin, yeni dönemin ilk derslerine girecek gençlerimizin, öğrencilerini çok özleyen öğretmenlerimizin sevincini ve heyecanını bizler de paylaşıyoruz. Yeni eğitim öğretim yılının tüm öğrencilerimize, eğitimcilerimize ve velilerimize hayırlı olmasını temenni ediyor, evlatlarımıza başarılarla dolu bir eğitim dönemi diliyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.