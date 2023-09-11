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Eğitim

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan yeni eğitim öğretim yılı mesajı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni eğitim öğretim yılının öğrencilere, eğitimcilere ve velilere hayırlı olmasını diledi.

Ali Kemal Akan  | 11.09.2023 - Güncelleme : 11.09.2023
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan yeni eğitim öğretim yılı mesajı

Ankara

Kurtulmuş, 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj paylaştı.

Meclis Başkanı Kurtulmuş, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Defter, kitap, kalemle ilk kez tanışacak miniklerin, yeni dönemin ilk derslerine girecek gençlerimizin, öğrencilerini çok özleyen öğretmenlerimizin sevincini ve heyecanını bizler de paylaşıyoruz. Yeni eğitim öğretim yılının tüm öğrencilerimize, eğitimcilerimize ve velilerimize hayırlı olmasını temenni ediyor, evlatlarımıza başarılarla dolu bir eğitim dönemi diliyorum."

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