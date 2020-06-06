Euro
7.66
Dolar
6.77
BIST 100
110,413.20
Altın
1,684.53
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Eğitim

Sorumluluk sınavları 22-30 Haziran'da yapılacak

Lise öğrencileri ile hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler için sorumluluk sınavları 22-30 Haziran arasında gerçekleştirilecek.

Yıldız Aktaş   | 06.06.2020
Sorumluluk sınavları 22-30 Haziran'da yapılacak

Ankara

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından illere gönderilen yazıya göre, tüm derslerden başarılı olan öğrenciler ile başarısız dersleri bulunanlardan yıl sonu başarı puanı en az 50 olan öğrenciler sınıfını doğrudan geçecek. Alt sınıflar da dahil, başarısız ders sayısı toplamına bakılmaksızın doğrudan sınıfını geçemeyen öğrenciler ise baraj, ders ayrımı yapılmaksızın sorumlu olarak bir üst sınıfa geçecek.

2019-2020 eğitim ve öğretim yılında sorumlu geçilen derslerini kapsayacak şekilde yapılacak sorumluluk sınavlarına 9, 10, 11 ve 12'inci sınıf öğrencileri ile hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler katılabilecek.

Sınavlar, öğrenci ve velilere duyurulup okul yönetimlerince gerekli tedbirler alınarak 22-30 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Öğrenciler, sınavlarda, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının derslerinden birinci döneme ait konu ve kazanımlardan sorumlu olacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 8 bin 209'a yükseldi
İran'da Kovid-19 tedbirlerinin gevşetilmesi sürüyor
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 6 milyon 860 bini geçti
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 458 bini geçti
Çin'de 3, Güney Kore'de 51 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi

Benzer haberler

Sorumluluk sınavları 22-30 Haziran'da yapılacak

Sorumluluk sınavları 22-30 Haziran'da yapılacak

Milli sporcu ve engelliler için sözleşmeli öğretmenliğe atama takvimi belirlendi

MEB: Yetenek sınavıyla öğrenci alacak okullar için başvurular 15 Haziran'da başlayacak

MEB kursiyerlerinin el emeği göz nuru eserlerini sanal ortamda ziyarete açtı

MEB kursiyerlerinin el emeği göz nuru eserlerini sanal ortamda ziyarete açtı

Resmi eğitim kurumlarında yüz yüze telafi eğitimi 31 Ağustos'ta başlayacak

Resmi eğitim kurumlarında yüz yüze telafi eğitimi 31 Ağustos'ta başlayacak
MEB ehliyet kursu ve sınavlarında alınacak koronavirüs önlemlerini açıkladı

MEB ehliyet kursu ve sınavlarında alınacak koronavirüs önlemlerini açıkladı