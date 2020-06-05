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Eğitim

Milli sporcu ve engelliler için sözleşmeli öğretmenliğe atama takvimi belirlendi

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) milli sporcular ve engellilerin sözleşmeli öğretmenlik için başvuruları 15-19 Haziran'da alınacak.

Ahmet Sertan Usul   | 05.06.2020
Milli sporcu ve engelliler için sözleşmeli öğretmenliğe atama takvimi belirlendi

Ankara

Milli sporcuların ve engellilerin sözleşmeli öğretmenlik başvuruları ile sözleşmeli öğretmenlerin, 2020 yılı yer değiştirmelerine ilişkin takvimler, Bakanlığın internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, milli sporcular, beden eğitimi alanı için sözleşmeli öğretmenlik başvurularını 15-19 Haziran'da yapacak. Milli sporcuların atamaları ise 16 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

Engelli öğretmen adaylarının başvurularının 15-19 Haziran'da alınmasının ardından atamaları 23 Haziran'da yapılacak.

Mazerete bağlı yer değiştirme işlemleri

Her ikisi de sözleşmeli öğretmen olarak görev yapanların aile birliği mazeretine bağlı iller arası yer değiştirme başvuruları 29 Haziran-3 Temmuz tarihlerinde alınacak. Atamalar ise 14 Temmuz'da yapılacak.

Sağlık mazeretine bağlı iller arası yer değiştirme için 24-28 Ağustos'ta alınacak başvuruların ardından atama işlemleri 3 Eylül'de gerçekleştirilecek.

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