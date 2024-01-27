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Eğitim

Savunma Sanayii Akademisinin dersleri kredilendirilecek

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Savunma Sanayii Akademisi derslerinin kredilendirileceğini bildirdi.

Fırat Taşdemir  | 27.01.2024 - Güncelleme : 27.01.2024
Savunma Sanayii Akademisinin dersleri kredilendirilecek

Ankara

YÖK'ten yapılan açıklamada, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile imzalanan protokol kapsamında Savunma Sanayii Akademisi tarafından hazırlanan ve içeriği YÖK eğitim komisyonunca uygun görülen "savunma sanayi 101" ile "savunma sanayi 401" derslerinin yükseköğretim kurumlarının ilgili kurullarınca onaylanması halinde mühendislik bölümlerinin olduğu fakültelerde savunma sanayisi ile ilgili olabilecek mühendislik bölümlerinde seçimlik ders olarak yer alacağı belirtildi.

Bu dersleri doğrudan SSB Akademisinden alan öğrencilerin derslerinin nasıl kredilendirileceği konusunda üniversitelerin karar vereceği ifade edildi.

Savunma sanayi 101 dersi ile savunma sektörüne giriş için gereken temel ve teknik yetkinliklerin kazandırılması, sektörün kapasitesini artırmak ve dolayısıyla ulusal güvenliği daha ileri seviyelere çıkarmak amacıyla öğrencilerin ekosisteme katılması için farkındalık oluşturulmasının amaçlandığı belirtildi.

Savunma sanayi 401 dersinde de savunma teknolojileri ve sistemlerinin tarihçesi ve gelişimi ile savaş tarihindeki gelişmeler, bunların bilim ve teknoloji alanlarındaki ilerlemelerle ilişkisi, dünyada önde gelen savunma sanayi firmalarının çalışmaları, bugün ve gelecekte savunma ile silah teknolojilerindeki gelişmelerin anlatılacağı bildirildi.

Başta Savunma Sanayi Başkanlığı yöneticileri olmak üzere savunma sektöründe önde gelen firmaların/kurumların yöneticilerinin de derslerde öğrencilere hitap edeceği açıklandı.

Pilot uygulama olarak bahar döneminde iki dersle başlanacak uygulamaya ilerideki dönemlerde yeni derslerle devam edileceği kaydedildi.

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