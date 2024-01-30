Dolar
30.35
Euro
32.81
Altın
2,027.40
ETH/USDT
2,304.90
BTC/USDT
43,446.00
BIST 100
8,473.88
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde Seçim Beyannamesi Tanıtım Toplantısı'na katılıyor
logo
Eğitim

Gümüşhane'de 64 öğrenciye ücretsiz kayak eğitimi veriliyor

Gümüşhane Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörlerince 6-12 yaş arasındaki 64 öğrenciye ücretsiz kayak eğitimi veriliyor.

Sinan Uçar  | 30.01.2024 - Güncelleme : 30.01.2024
Gümüşhane'de 64 öğrenciye ücretsiz kayak eğitimi veriliyor Fotoğraf: Sinan Uçar/AA

Gümüşhane

Antrenör İlker Bayram Öğretmek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kayak sporunun küçük yaşlardan itibaren öğrenildiğinde daha kalıcı olduğunu söyledi.

İlk derste sporculara kayak malzemelerini, sonra sırasıyla düşme ve kalkma, denge ve dönmeleri öğrettiklerini anlatan Öğretmek, "Daha sonra düz kayma, kar sabanıyla durma, kar sabanıyla sağa-sola dönüşleri öğretiyoruz. Eğitim alacak öğrencimiz yarışa gidecekse diğer teknikleri öğretiyoruz. Sadece kaymak için eğitimlere geliyorsa, ilk etapta verdiğimiz eğitimler yeterli oluyor." dedi.

Öğretmek, Torul ilçesi sınırlarındaki Zigana Gümüşkayak Kayak Tesisleri'nde sömestir tatilinde verdikleri eğitime, yarışmalara katılan ve derece alan genç sporcuların da katıldığını vurgulayarak, "Çocuklarımız arasında, gururumuz milli kayakçı Muzaffer Demirhan'ı bilmeyen yok. Videolarını izlettiriyoruz. Her zaman tanıtıyor ve onu örnek almalarını istiyoruz. Muzaffer Demirhan gibi biz de kayağı çok seviyoruz. Onun yolunda gidiyoruz." diye konuştu.

Kayak öğrenen 10 yaşındaki Zeynep Tanguroğlu eğitimin çok güzel ilerlediğini ifade etti.

Sömestir tatilini yarışlara hazırlanarak geçirdiğini dile getiren Muhammet Emre Atalay ise "9 yaşında kayak sporuna başladım. Kayak, yaptığım sporlar arasında en çok adrenalin veren, en heyecanlı ve en sevdiğim spor. Yaşıtlarım maalesef tatillerini tablet, telefon veya bilgisayarla zaman geçirerek değerlendiriyor. Pek spora zaman ayırmıyorlar. Onları kayak sporuna davet ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Suriye'nin kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Sultangazi'de ayakkabı imalathanesinde çıkan yangına müdahale ediliyor
MTA, metal ve kömür madeni aramalarına hız verecek
İstanbul'da soğuk ve yağışlı hava etkisini yitiriyor
Ardahan'da termometreler gece sıfırın altında 25 dereceyi gösterdi

Benzer haberler

Gümüşhane'de 64 öğrenciye ücretsiz kayak eğitimi veriliyor

Gümüşhane'de 64 öğrenciye ücretsiz kayak eğitimi veriliyor

Dolmuş şoförünün keçiye mey çaldığı görüntüler sosyal medyada beğenildi

Gümüşhane'de bir kişi, kar yüzünden aç kalınca evinin önüne gelen tilkiyi besledi

Doğu Karadeniz'de 220 köye ulaşım sağlanamıyor

Doğu Karadeniz'de 220 köye ulaşım sağlanamıyor
Bakan Özhaseki, meteorolojide 2023'ün "en"lerini paylaştı

Bakan Özhaseki, meteorolojide 2023'ün "en"lerini paylaştı
Atık mermerden dekoratif eşya üretiyor

Atık mermerden dekoratif eşya üretiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet