Euro
8.46
Dolar
6.98
BIST 100
1,560.34
Altın
1,782.12
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Eğitim

Salgın tedbirleri kapsamında ertelenen ALES yapıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 2021 yılına ertelenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020- ALES/2) gerçekleştirildi.

Selma Kasap   | 21.02.2021
Salgın tedbirleri kapsamında ertelenen ALES yapıldı Fotoğraf: Lokman İlhan/AA

Ankara

Başvuruları geçen yıl 1-12 Ekim'de alınan sınav, 81 ilde ve 88 sınav merkezinde yapıldı.

ALES/2'de adaylara 100 sorudan oluşan sayısal ve sözel testler uygulandı. Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylara 150 dakika süre verildi.

Sınavdan alınan puanlar, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.

Kovid-19 önlemleri alındı

ÖSYM'nin, Kovid-19 salgınına karşı aldığı tedbirler kapsamında, sınav öncesinde detaylı temizliği yapılan binalar dezenfekte edildi.

İsteyen adaylara maske ve dezenfektan, sınav görevlilerine ise maske, dezenfektan ve lateks eldiven dağıtıldı. İsteyen aday ve görevliler kendi maske ve siperliklerini kullanabildi.

Sınav görevlilerinin ve adayların Kovid-19 risk durumları, HES kodları aracılığıyla takip edildi.

Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için adaylar ve sınav görevlileri dışında kimse okul bahçelerine alınmadı. Adaylar, sınav binasına girişte ve binadan çıkışta, sosyal mesafenin korunması için görevliler tarafından yönlendirildi.

Adaylar ve bir refakatçileri ile sınav görevlileri, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Almanya'da Türk gençleri dokunmatik ekranlarda koronavirüsü yok eden cihaz geliştirdi
Malezya'ya ilk Kovid-19 aşıları ulaştı
İsrail: Pfizer-BionTech aşısı Kovid-19 salgınında ölümleri yüzde 98,9 önlüyor
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 7 bin 857 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 80 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Salgın tedbirleri kapsamında ertelenen ALES yapıldı

Salgın tedbirleri kapsamında ertelenen ALES yapıldı

ÖSYM 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı ile ilgili soruları yanıtladı

Ertelenen ALES bu hafta sonu yapılacak

YÖKDİL adaylarının sınava giriş belgeleri erişime açıldı

YÖKDİL adaylarının sınava giriş belgeleri erişime açıldı
ALES giriş belgeleri erişime açıldı

ALES giriş belgeleri erişime açıldı