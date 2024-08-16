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Eğitim

Özel Yetenek Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı

ÖSYM, 2024-YKS kapsamında spor bilimleri için Özel Yetenek Sınavı'na (ÖZYES) giriş belgelerinin erişime açıldığını bildirdi.

Esra Ağaçyetiştiren  | 16.08.2024 - Güncelleme : 16.08.2024
Özel Yetenek Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı

Ankara

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 2024-YKS ÖZYES'e başvuran adayların sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Açıklamada, adayların, sınava girecekleri yeri gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebileceği belirtildi.

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