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Eğitim

Öğretmenlerin mazerete bağlı atama sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenlerin mazerete bağlı atama sonuçlarını açıkladı.

Utku Şimşek  | 16.08.2024 - Güncelleme : 16.08.2024
Öğretmenlerin mazerete bağlı atama sonuçları açıklandı

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, aile birliği ve sağlık gibi mazereti bulunan öğretmenlerin, tercihleri doğrultusunda, hizmet puanına göre atamaları büyük oranda gerçekleşti.

Atama sonuçlarına "https://personel.meb.gov.tr" adresi üzerinden ulaşılabilecek.

Açıklamada, ataması gerçekleşmeyen öğretmenlerin taleplerinin, eğitim kurumlarının ihtiyacı da göz önünde bulundurularak karşılanmasının sağlanacağı bildirildi.

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