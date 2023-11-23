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Eğitim

2023-Kaymakamlık sınavına giriş belgeleri erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 3 Aralık'ta yapılacak İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'na (2023-Kaymakamlık) katılacak adayların sınava giriş belgelerini erişime açtı.

Utku Şimşek  | 23.11.2023 - Güncelleme : 23.11.2023
2023-Kaymakamlık sınavına giriş belgeleri erişime açıldı

Ankara

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), yapılan açıklamada, adayların, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerini, "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebileceği belirtildi.

Açıklamada, 3 Aralık'taki 2023-Kaymakamlık sınavı için adayların saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacağı uyarısında bulunuldu.

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