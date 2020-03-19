ÖSYM 9 sınavın tarihini güncelledi
ÖSYM, koronavirüs önlemleri kapsamında 2020 sınav takviminde değişikliğe giderek 9 sınavın tarihini güncelledi.
Ankara
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, 2020 Sınav Takvimi'nde değişiklik yaptı.
ÖSYM Yönetim Kurulunca alınan karar doğrultusunda, 29 Mart'ta yapılması planlanan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) 3 Mayıs'ta, 4 Nisan'da yapılacağı duyurulan Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (DİB-MBSTS) 3 Ekim'de gerçekleştirilecek.
12 Nisan'da yapılması planlanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/1) 17 Mayıs'ta, 18 Nisan'daki Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS/4) 2 Mayıs'ta, 19 Nisan'daki e-YDS/5 16 Mayıs'ta uygulanacak.
26 Nisan'da yapılacağı duyurulan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) da 20 Eylül'de gerçekleştirilecek.
3 Mayıs'ta yapılması planlanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/1) 10 Mayıs'ta düzenlenecek. 20 Eylül'deki ALES/2 ise öne çekilerek 16 Ağustos'ta uygulanacak.
16 Mayıs'ta yapılaması planlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (İSG/1) 29 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.
ÖSYM 2020 Sınav Takvimi güncellenerek "http://www.osym.gov.tr" internet adresinden yayımlandı.
Açıklamada, "Koronavirüs pandemisi sürecinde devletimizin konuya ilişkin almış olduğu ve alacağı kararlar çerçevesinde kurumumuz tarafından yapılması planlanan sınavlarla ilgili adaylara ve kamuoyuna bilgilendirme yapılacak." ifadesi kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.