Euro
7.08
Dolar
6.51
BIST 100
85,307.17
Altın
1,480.82
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Eğitim, Koronavirüs

ÖSYM 9 sınavın tarihini güncelledi

ÖSYM, koronavirüs önlemleri kapsamında 2020 sınav takviminde değişikliğe giderek 9 sınavın tarihini güncelledi.

Yıldız Aktaş   | 19.03.2020
ÖSYM 9 sınavın tarihini güncelledi

Ankara

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, 2020 Sınav Takvimi'nde değişiklik yaptı.

ÖSYM Yönetim Kurulunca alınan karar doğrultusunda, 29 Mart'ta yapılması planlanan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) 3 Mayıs'ta, 4 Nisan'da yapılacağı duyurulan Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (DİB-MBSTS) 3 Ekim'de gerçekleştirilecek. 

12 Nisan'da yapılması planlanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/1) 17 Mayıs'ta, 18 Nisan'daki Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS/4) 2 Mayıs'ta, 19 Nisan'daki e-YDS/5 16 Mayıs'ta uygulanacak.

26 Nisan'da yapılacağı duyurulan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) da 20 Eylül'de gerçekleştirilecek.

3 Mayıs'ta yapılması planlanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/1) 10 Mayıs'ta düzenlenecek. 20 Eylül'deki ALES/2 ise öne çekilerek 16 Ağustos'ta uygulanacak.

16 Mayıs'ta yapılaması planlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (İSG/1) 29 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

ÖSYM 2020 Sınav Takvimi güncellenerek "http://www.osym.gov.tr" internet adresinden yayımlandı.

Açıklamada, "Koronavirüs pandemisi sürecinde devletimizin konuya ilişkin almış olduğu ve alacağı kararlar çerçevesinde kurumumuz tarafından yapılması planlanan sınavlarla ilgili adaylara ve kamuoyuna bilgilendirme yapılacak." ifadesi kullanıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ÖSYM 9 sınavın tarihini güncelledi
Adana'da koronavirüsle ilgili asılsız mesaj gönderdiği öne sürülen memur tutuklandı
Yeni Zelanda Kovid-19 nedeniyle sınırlarını kapattı
Meksika'da yeni tip koronavirüsten ilk ölüm
ABD'de NBA oyuncularının koronavirüs testine hızlı erişimi tepkilere neden oldu

Benzer haberler

ÖSYM 9 sınavın tarihini güncelledi

ÖSYM 9 sınavın tarihini güncelledi

YÖKDİL sonuçları açıklandı

ALES başvuruları başladı

EKPSS adaylarına 'geç başvuru günü' hatırlatması

EKPSS adaylarına 'geç başvuru günü' hatırlatması
YDS adaylarına 'geç başvuru günü' hatırlatması

YDS adaylarına 'geç başvuru günü' hatırlatması