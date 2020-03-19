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Türkiye, Koronavirüs

Adana'da koronavirüsle ilgili asılsız mesaj gönderdiği öne sürülen memur tutuklandı

Adana'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili asılsız mesaj gönderdiği iddiasıyla gözaltına alınan Çukurova İlçe Müftülüğünde görevli memur tutuklandı.

Yusuf Koyun   | 19.03.2020
Adana'da koronavirüsle ilgili asılsız mesaj gönderdiği öne sürülen memur tutuklandı Fotoğraf: Yusuf Koyun/AA

Adana

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Çukurova Kaymakamlığınca, önceki gün koronavirüsle ilgili "0850" ile başlayan bir hattan bazı kişilere asılsız mesaj gönderdiği gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan ve açığa alınan memur A.T, polis ekiplerince gözaltına alındı.

A.T, emniyetteki işlemin ardından Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, savcılıktaki sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Valilikten konuyla ilgili 17 Mart'ta yapılan açıklamada, "0850" ile başlayan bir hattan bazı kişilere "Sayın K.K.A, daha önce yaptırmış olduğunuz tahlil sonuçlarında pozitif bulgulara ulaşılmıştır. Adana Şehir Hastanesinde 1. katta bulunan laboratuvarda Dr. S.D. bey ile görüşmeniz gerekmektedir." şeklinde mesaj gönderildiği belirtilmişti.

Mesajı gönderdiği belirlenen Çukurova İlçe Müftülüğünde görevli memur A.T'nin açığa alındığı bildirilmişti.

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