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Eğitim

OMÜ TÜRKÇE'de 10 yılda 4 bin yabancı öğrenci Türkçe öğrendi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde (OMÜ TÜRKÇE) 10 yılda 4 bin yabancı öğrenciye Türkçe öğretildi.

Veysel Altun  | 14.12.2023 - Güncelleme : 14.12.2023
OMÜ TÜRKÇE'de 10 yılda 4 bin yabancı öğrenci Türkçe öğrendi Fotoğraf: Veysel Altun/AA

Samsun

OMÜ bünyesinde 2013'te kurulan OMÜ TÜRKÇE'de 10 yılda 4 bin yabancı öğrenci Türkçe öğrenerek C1 sertifikası almaya hak kazandı.

OMÜ TÜRKÇE'de 50'ye yakın ülkeden 350 yabancı öğrencinin eğitimi ise devam ediyor.

OMÜ TÜRKÇE Müdürü Prof. Dr. Bekir Şişman, gazetecilere, Türkçe eğitimi verdikleri yabancı öğrencilerin OMÜ'de üniversite eğitimlerine devam ettiklerini söyledi.

Üniversitelerinde 6 bine yakın yabancı öğrencinin eğitim aldığına dikkati çeken Şişman, "Üniversitemizin kısa, orta ve uzun vadede uluslararasılaşması gibi bir hedef gözetiliyor. Mevcut öğrencilerimizin yüzde 12 kadarı uluslararası öğrenci statüsünde. Merkezimizde onlara Türkçe öğreterek üniversiteye hazırlıyoruz. Burayı bitirdikten sonra öğrencilerimiz ön lisans, lisans yahut yüksek lisans eğitimlerine devam ettiriyor." dedi.

OMÜ TÜRKÇE'de tek hedeflerinin dil öğretmek olmadığına işaret eden Şişman, şunları kaydetti:

"Türk kültürünü öğrencilerimize öğretmeye, sevdirmeye çalışıyoruz. Bu öğrencileri birer Türkiye dostu, kültür elçisi olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bu doğrultuda da sadece merkezimize öğrencilerimizi hapsetmiyoruz. Zaman zaman buradaki müzelerimizi, kültür merkezlerini, kent müzelerimizi, yahut kuş cennetini gezdiriyoruz. Onları hem kültürümüze hem sosyal hayata hem de üniversitemize hazırlıyoruz. Nitelikli hocalarımızla nitelikli bir üniversitede, 'Türkçe öğrenmeyen kalmasın' diyoruz."

Kazakistan'dan psikoloji alanında yüksek lisans yapmak için gelen Varvara Markhovets ise Türkçe'nin zor bir dil olduğunu belirterek, "Benim ana dilim Rusça olduğu için biraz zorlanıyorum. Türkçe ve Rusça çok farklı diller." ifadesini kullandı.

Afgan Rayedullah Noor da derslere B1 seviyesinden başladığını, kısa sürede B2 seviyesine geldiğini anlatarak, "Dersler çok iyi geçiyor, bir problem yaşamıyoruz. İnşaat mühendisliğini kazandım, burada okuduktan sonra yine ülkeme döneceğim. Afganistan kültürü ve Türk kültürü çok farklı değil. O yüzden Türkiye'de yabancılık çekmiyorum." diye konuştu.

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