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Eğitim

Okullarda ilk zil uyum eğitimi için çaldı

Uyum programı kapsamında okul öncesi, ilkokul 1 ve lise 9'uncu sınıf öğrencileri, okulları, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla diğer kademe öğrencilerinden bir hafta erken buluştu.

Selma Kasap, Neriman Senanur Torun  | 04.09.2023 - Güncelleme : 04.09.2023
Okullarda ilk zil uyum eğitimi için çaldı Fotoğraf: Özgün Tiran/AA

Ankara

Yaklaşık 3 aylık yaz tatilinin ardından Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, tüm sınıf ve kademelerde 11 Eylül'de başlatılacak yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okul öncesi, ilkokul 1 ve lise 9'uncu sınıflar için hazırlanan okula uyum programı kapsamında okullarda ilk ders zili çaldı.

Uyum programı için okul öncesi, ilkokul 1 ve lise 9'uncu sınıf öğrencileri, okulları, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla diğer kademe öğrencilerinden bir hafta erken buluştu.

Öğrenciler, yaklaşık 3 aylık yaz tatili sonrasında okullarına kavuşmanın heyecanını yaşadı.

Bakanlık, okul öncesinde, aile ve çocuklarla gerçekleştirilecek uyum sürecine destek olmak amacıyla okula uyum rehberi hazırladı. Rehberde, uyum haftasına yönelik uygulama çizelgesi ile 12 etkinlik örneği yer aldı.

İlkokul 1'inci sınıflara yönelik rehberde, uyum haftası uygulama çizelgesi ile 9 etkinlik örneği hazırlandı.

Uyum haftasında ortaöğretim kurumlarında eğitim öğretime başlayan hazırlık ve 9'uncu sınıf öğrencileriyle velileri, eğitim öğretim dönemi başlamadan önce öğrenim görecekleri okul hakkında bilgilendirilecek.

Ayrıca bir haftalık dönemde, öğrencilerin yeni girdikleri okul ortamına kısa sürede uyum sağlamalarına katkıda bulunacak becerilerin kazandırılması ve okula aidiyet duygusunun geliştirilmesi hedeflendi.

Liseye başlayan öğrenciler ve velileri için de etkinlikler düzenlenecek.

Ortaokullara yönelik rehberlik uygulamaları 11-15 Eylül'de

Ortaokul 5'inci sınıfa başlayacak öğrenciler ve ailelerin katılacağı rehberlik uygulamaları, 11-15 Eylül'de gerçekleştirilecek.

Velilere yönelik okula uyum rehberi sunumu 11 Eylül Pazartesi yapılacak, ikinci gün aile ve çocuklara okulun iç ve dış ortamı tanıtılacak, kalan üç günde ise rehberlik uygulamalarına yönelik çocuklarla etkinlikler yapılacak.

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