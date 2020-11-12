Euro
9.09
Dolar
7.70
BIST 100
1,268.61
Altın
1,878.63
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "Çocuk Dostu Kitap Söyleşisi"ne katılıyor
logo
Eğitim

Okullarda ara tatil için son ders zili yarın çalacak

Milli Eğitim Bakanlığınca, 2020-2021 eğitim öğretim döneminin ilk ara tatili için okullarda son ders zili yarın çalacak.

Selma Kasap   | 12.11.2020
Okullarda ara tatil için son ders zili yarın çalacak

Ankara

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yeni eğitim öğretim dönemi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında TRT EBA, EBA ve canlı dersler kullanılarak uzaktan eğitim yoluyla 31 Ağustos'ta başlatılmıştı. 

Birinci aşamada, ana sınıfları ve ilkokul birinci sınıflar için 21 Eylül'de başlayan yüz yüze eğitimin ardından, ikinci aşamada, 12 Ekim'den itibaren ilkokullar, köy okulları, 8. ve 12. sınıflar, lise hazırlık sınıfları ile özel gereksinimli çocuklar; üçüncü aşamada ise 2 Kasım Pazartesi itibarıyla ortaokul 5. ve lise 9. sınıflarda yüz yüze eğitime geçilmişti.

Birinci dönem ara tatili, 16 Kasım 2020 Pazartesi başlayacak ve 20 Kasım 2020 Cuma sona erecek. Bu kapsamda, okullarda ara tatil için son ders zili yarın çalacak.

Ara tatilde öğretmenler, mesleki gelişim programlarına çevirim içi ortamda katılabilecekler.

TRT EBA kanallarında ara tatilde telafi yapmak isteyen öğrenciler için dönem içindeki ders programlarının özet tekrarları yayınlanacak.

Yarıyıl tatili ise 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak ve 5 Şubat 2021 Cuma sona erecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Afrika'da Kovid-19 vakalarında yüzde 8 artış
Almanya’da Kovid-19’dan dolayı yoğun bakımda bulunanların sayısı en yüksek seviyede
Koronavirüsün sınıfta dağılımını simülasyonuna aktardılar
AB, Kovid-19 aşısı alım sözleşmelerindeki şartları açıklamıyor
İran'da son 24 saatte 457 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Benzer haberler

Okullarda ara tatil için son ders zili yarın çalacak

Okullarda ara tatil için son ders zili yarın çalacak

MEB'den ara tatil için 'Evde Oyun Var' kitapçığı

Yunanistan ve Mısır, Doğu Akdeniz'deki kısmi deniz yetki anlaşmasını genişletmek istiyor

MEB ara tatilde öğretmenlerin çevrim içi mesleki gelişim programının detaylarını açıkladı

MEB ara tatilde öğretmenlerin çevrim içi mesleki gelişim programının detaylarını açıkladı
Bakan Selçuk: Ara tatilde, öğretmenlerimiz mesleki gelişim programlarına çevirim içi ortamda katılabilecekler

Bakan Selçuk: Ara tatilde, öğretmenlerimiz mesleki gelişim programlarına çevirim içi ortamda katılabilecekler
Bakan Selçuk: Başöğretmenimiz ve silah arkadaşlarının emanetini yarınlara güçlü taşıyabilmek temel şiarımız

Bakan Selçuk: Başöğretmenimiz ve silah arkadaşlarının emanetini yarınlara güçlü taşıyabilmek temel şiarımız