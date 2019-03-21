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Eğitim

Okul yöneticiliği sınavı geç başvurularında 'son gün'

MEB Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı için geç başvurular bugün saat 23.59'a kadar yapılabilecek.

Ahmet Sertan Usul   | 21.03.2019
Okul yöneticiliği sınavı geç başvurularında 'son gün'

Ankara

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) ilk kez düzenlenecek Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2019-MEB-EKYS) geç başvuruları bugün saat 23.59'da sona erecek.

ÖSYM'nin Twitter hesabından 2019-MEB-EKYS geç başvurularına ilişkin duyuru yapıldı.

Buna göre, adaylar, 2019-MEB-EKYS için geç başvurularını, internet aracılığıyla bugün saat 23.59'a kadar yapabilecek.

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