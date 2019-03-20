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Eğitim

'Öğretmenlik temsil meselesidir'

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Öğretmenlik, öğretim meselesi değil, temsil meselesidir. Yani öğretmenler hal diliyle çocuklara örnek olduğunda gerisi gelir" dedi.

Ahmet Sertan Usul   | 20.03.2019
'Öğretmenlik temsil meselesidir'

Ankara

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Öğretmenlik, öğretim meselesi değil, temsil meselesidir. Yani öğretmenler hal diliyle çocuklara örnek olduğunda gerisi gelir." dedi.

Bakan Selçuk, "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları" kapsamında Ankara'nın Etimesgut, Sincan ve Ayaş ilçelerinde görevli öğretmenlerle bir araya geldi.

Etimesgut ilçesindeki Korkut Ata Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki programda, öğretmenlik mesleğinin insana yüklediği sorumluluğa dikkati çeken Selçuk, öğretmenlerin çocukların hayatına dokunmanın bilinciyle kendilerini geliştirmek için her gün çalışmaları gerektiğini belirtti.

Selçuk, öğretmenlere, geçen hafta tanıtımı yapılan Okul Profili Değerlendirme Çalışması hakkında bilgi vererek, "Ulusal düzeyde, 4 ana parametrede, 50 alt bileşende her bir okulun MR'ını çekiyoruz. Okulların bu 50 parametredeki düzeyine göre geliştirilmesi gereken yönlerinin yıllık programı belirleniyor. Buna göre okula, 'şu 8 parametrede zayıfsınız, biz size şöyle destek vereceğiz.' diyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Öğretmen odası, huzur adası olmalı"

Selçuk, öğretmenliğin bir olgunlaşma yolculuğu olduğunu ifade ederek, "Öğretmenlik, öğretim meselesi değil, temsil meselesidir. Yani öğretmenler hal diliyle çocuklara örnek olduğunda gerisi gelir. Çocuğun içindeki yaratılıştan olan müfredatı şartlar sağlandığında ortaya çıkar. Öğretmenden beklenen şey, kendisini yetiştirmesidir." diye konuştu.

"Öğretmen odası, huzur adası olmalı" ifadesini kullanan Bakan Selçuk, öğretmenler arasında birlik ve beraberlik olmadan çocukların hakkının korunamayacağına işaret etti.

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