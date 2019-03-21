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Eğitim

LGS için altıncı örnek soru kitapçığı yayımlandı

LGS kapsamındaki merkezi sınava ilişkin altıncı örnek soru kitapçığında, sayısal testte 20 ve sözel testte 25 olmak üzere 45 soruya yer verildi.

Selma Kasap   | 21.03.2019
LGS için altıncı örnek soru kitapçığı yayımlandı

Ankara

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 1 Haziran'da yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava yönelik altıncı örnek soru kitapçığı yayımlandı.

MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 1 Haziran'da yapılacak merkezi sınava yönelik altıncı örnek soru kitapçığında, sayısal testte 20 ve sözel testte 25 soru olmak üzere toplam 45 soruya yer verildi.

Örnek soru kitapçığına, MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün http://odsgm.meb.gov.tr/ internet adresinden erişilebiliyor.

Merkezi sınava yönelik daha önce 2018 Ekim, Kasım ve Aralık ile 2019 Ocak ve Şubat aylarında örnek soru kitapçıkları yayımlanmıştı.

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