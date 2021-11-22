Öğretmenler Günü etkinlikleri Ankara'daki sergiyle başladı
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy'un açılışını yaptığı "24 Kasım Öğretmenler Günü Sergisi" ile Öğretmenler Günü etkinlikleri başladı.
Ankara
Milli Eğitim Bakanlığının internet sitesinde yer verilen açıklamaya göre, Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında Bakan Yardımcısı Şensoy Ankara Kızılay metro istasyonundaki 24 Kasım Öğretmenler Günü Sergisi'nin açılışını yaptı.
Açılışın ardından öğretmenlerin fotoğrafları ve resimlerinden oluşan sergiyi gezen Şensoy, resim ve fotoğraf yarışmasında dereceye giren öğretmenlere ödüllerini takdim etti.
Buna göre, tüm illerde "Doğru Ağacın Doğru Gölgesi Olur" temasıyla düzenlenen resim yarışmasında İzmir'den Birgül Ergün birinci, Ankara'dan Mehmet Kaya ikinci, Siirt'ten İdris Cihan üçüncü oldu.
Fotoğraf yarışmasının birincisi Sakarya'dan Muhammet Cansever olurken, Balıkesir'den Mustafa Tarık Canbay ikinci, Ankara'dan Aygül Harmancı üçüncülük ödülünü aldı.
- Sergi 3 gün boyunca açık kalacak
Kızılay Metrosu Galerisi'nde 3 gün boyunca açık kalacak sergide, Mamak Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi, Ulus İlk Mektep Lisesi, Ulus İlk Meclis Anadolu İmam Hatip Ortaokulu, Çankaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Çankaya Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri de ziyaretçilere müzik dinletileri sunacak.
Öğretmenler Günü kutlamalarının ilk günü etkinlikleri, tüm illerden gelen öğretmenlerin Kurtuluş Savaşı Müzesi, Birinci ve İkinci Meclis, Etnografya Müzesi, Ankara Resim-Heykel Müzesi, Ankara Kalesi, Anadolu Medeniyetleri Müzesi ve Hamamönü gezileriyle devam edecek.
Akşam saatlerinde ise MEB Şura Salonu'nda Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün "Öğretmene Vefa" Konseri izleyicilerle buluşacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.