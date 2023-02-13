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Eğitim

MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na geç başvurular 1-6 Mart'ta yapılabilecek

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının (2023-MSÜ) geç başvuru tarihi 1-6 Mart olarak değiştirildi, adaylar sınav merkezi tercihlerini güncelleyebilecek.

Selma Kasap   | 13.02.2023
MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na geç başvurular 1-6 Mart'ta yapılabilecek

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 2023-MSÜ geç başvuru tarihinin ÖSYM Başkanlığınca 1-6 Mart 2023 olarak değiştirildiği duyuruldu.

Açıklamada, "Geç başvuru süresince adaylar sınav merkezi tercihlerini güncelleyebileceklerdir." ifadesine yer verildi.


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