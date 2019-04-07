Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.30
Dolar
5.62
BIST 100
98,783.36
Altın
1,290.90
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, açıklamalarda bulunuyor
logo
Eğitim

MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı yapıldı

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2019-MSÜ) yapıldı.

Ahmet Sertan Usul   | 07.04.2019
MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı yapıldı

Ankara

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 2019-2020 eğitim öğretim yılında Milli Savunma Üniversitesince ikinci seçim aşamalarına çağrılacak askeri öğrenci adaylarını tespit etmek amacıyla 2019-MSÜ düzenlendi.

Adaylar, sınav binalarına saat 10.00'dan sonra alınmadı. Adaylara, Türkçe, sosyal bilimler, temel matematik ve fen bilimleri alanlarında 120 sorunun yöneltildiği sınav 135 dakika sürdü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'nin Golan kararı bir uluslararası hukuk cinayetidir
Suudilerin nükleer hevesi
GÖRÜŞ - ABD Venezuela’yı öldürüyor
NATO’yu kim tehdit ediyor: Türkiye’nin S-400’leri mi, Beyaz Saray’ın Evanjelikleri mi?
Mısır’da yargının zoru ne?

Benzer haberler

Yabancı dil sınavı yapıldı

Yabancı dil sınavı yapıldı

YDS cevap anahtarları açıklandı

e-YDS başvuruları başladı

ALES geç başvuruları için 'son gün' hatırlatması

ALES geç başvuruları için 'son gün' hatırlatması
MSÜ sınav giriş belgeleri açıklandı

MSÜ sınav giriş belgeleri açıklandı
Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na 379 bin 796 aday girecek

Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na 379 bin 796 aday girecek